此内容发布于2019年6月8日 上午2:35

（法新社巴黎7日电） 全球行动通讯系统协会一项内部评估报告显示，禁止中国华为技术公司和中兴通讯参与欧洲5G网路建置，欧洲联盟（EU）电信业者付出代价恐高达550亿欧元（约新台币1兆9566亿元）。

根据法新社今天掌握的全球行动通讯系统协会（GSM Association）冲击评估报告，欧盟电信业者恐怕得推迟18个月，才能提供客户5G服务。

全球行动通讯系统协会的报告指出，华为和中兴通讯占欧盟行动设备供应市场大约4成。此外，华为目前是5G技术领域的先驱。

欧洲各大电信设备业者如瑞典易立信（Ericsson）、芬兰诺基亚（Nokia）与南韩三星（Samsung）在履行北美洲和亚洲的合约之际，无力应付欧洲从3G和4G升级到5G的需求。

全球行动通讯系统协会的报告表示，这意味着一旦电信业者无法采用华为和中兴的设备，成本将大幅攀升，时间将大幅拉长。不过，报告也指出，欧洲各国情况各异。

报告中提到，禁止采用中国电信公司设备将大幅削减行动设备市场的竞争，且会垫高价格，形成建置5G网路的额外成本。

报告还指出，这也会导致欧洲5G网路建置进程落后，5G使用人口减少，并造成欧洲和美国的生产力落差进一步扩大。（译者：刘淑琴/核稿：陈彦钧）

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