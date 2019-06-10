此内容发布于2019年6月10日 下午8:35

（法新社伦敦10日电） 中国电信巨擘华为的网路安全长沙福克（John Suffolk）今天告诉英国国会，华为已被告知即便中国提出要求，华为没有义务替北京政府从事间谍活动。

沙福克在委员会听证会上表示，华为已经谘询律师意见，以厘清规定国内企业必须在安全事务上与政府合作的中国法律，是否可强制华为执行外国情报工作。

他在听证会上承认，华为前董事长孙亚芳曾与中国国家安全部有关联。

美国总统川普政府以这条法律为由，试图迫使全球各地政府别在5G网路发展计画中使用华为设备。

沙福克是在英国准备公布延迟已久的5G网路政策方针之际，出席英国国会科学与科技委员会。

沙福克说：「中国没有任何法律可以强制我们在任何事务上与中国政府合作。」

英国与其他国家对一系列中国法律存有疑虑，包括2017年6月通过涵盖私人公司与情报事务的法律。

委员会成员路易斯（Julian Lewis）援引这条法律表示，北京有权「要求相关机构、组织与平民（向不同中国安全机关）提供必要的支持、协助与合作」。

沙福克说，由于这条法律语意「不明」，华为谘询了公司的律师，以及伦敦高伟绅律师事务所（Clifford Chance）的顾问。

沙福克说：「许多国家都制定语意不明的法律，我们必须经历与中国政府厘清的阶段，（中国政府）已出面表明（间谍工作）不是对任何公司的规定。」

他说：「我们已经由我们的律师再度确认，并让高伟绅律师事务所再次重新确认。我认为没有这类的义务。」

路易斯称沙福克的解释「完全难以置信」。

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