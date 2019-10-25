此内容发布于2019年10月26日 上午1:20

（法新社华盛顿25日电） 美国「华尔街日报」（Wall Street Journal）披露，川普集团（The Trump Organization）考虑出售旗下华盛顿豪华饭店的租赁权。

川普集团执行副总裁艾瑞克．川普（Eric Trump）告诉华尔街日报，川普集团已委托商用不动产服务公司仲量联行（JLL）负责潜在的租赁权出售事宜。川普当选总统后，将川普集团交由两个儿子艾瑞克．川普和小川普（Donald Trump Jr.）共同经营。

报导中表示，川普集团出售租赁权的原因之一是外界批评川普集团利用饭店牟利，违反伦理规范。

艾瑞克．川普告诉华尔街日报：「人们反对我们这家饭店赚这么多钱，我们或许愿意让售。」

「自从我们释出消息后，收到极多对这家饭店感兴趣的反应。身为房地产开发商，我们总是愿意探寻我们的选项。」

华盛顿川普国际饭店（Trump International Hotel）位于旧邮政大楼（Old Post Office Pavilion），这座拥有121年历史的建筑，距离白宫仅5个街区，为联邦政府所有。

法新社报导，川普集团取得最长达100年的租赁权，饭店自2016年开始营运。

报导中引述知情人士表示，川普集团希望能以超过5亿美元的价格出售租赁权。（译者：刘淑琴/核稿：张晓雯）

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