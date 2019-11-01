此内容发布于2019年11月1日 上午2:50

（法新社华盛顿31日电） 美国政府今天扩大制裁伊朗，锁定华府眼中和伊朗伊斯兰革命卫队有关连的营建业，以及「使用上与伊朗核子、军事或弹道飞弹计画有关的4种战略物资」。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）透过声明表示，在确定伊朗营建业「直接或间接受伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）控制」后，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）宣布实施制裁。

欧塔加斯说，最新制裁「可协助继续监督伊朗民用核子计画、降低核扩散风险、抑制伊朗把产制核武『突破时间』缩短的能力，以及防止伊朗政权」恢复核子设施运作。

欧塔加斯表示，继续限制伊朗核子计画的决定赋予华府额外职权，来「避免伊朗伊斯兰革命卫队、营建业与核扩散计画取得战略物资」。

自美国总统川普去年退出列强与伊朗签署的核子协议，并单方面重启制裁伊朗以来，伊朗与美国的紧张情势剧烈升温。尽管签署协议的欧洲国家多次表示正致力于挽救协议，但到目前为止几乎没有成果。

伊朗已停止遵守核子协议部分条款，等待制裁再度放宽。为回应美国退出核子协议，伊朗已3度采取反制措施。

伊朗当局7月1日表示已调高浓缩铀储量，超越核子协议设定的300公斤上限。一周后伊朗再宣布其铀储备纯度也超越3.67%限制。

伊朗方面最近一次行动则为9月7日宣布启动先进离心机来加速储备浓缩铀。

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