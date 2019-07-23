此内容发布于2019年7月23日 上午4:35

（法新社华盛顿22日电） 美国对伊朗战略令人困惑，华府避免冲突升级的选项似乎也愈来愈少，美国总统川普说，战争和外交这两条路都可以走。

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）资深研究员马洛尼（Suzanne Maloney）说：「川普政府在自己的政策方面，正面临岔路。」

马洛尼说，美国「对伊朗施加巨大压力」，并「做好充分准备，一旦他们认为有其必要，就会维持相关举措」，只要华府「能避免紧张升级和军事冲突爆发」。

询及美国倾向协商或冲突，川普并未多加安抚那些支持透过前者来解决迄今最具爆炸性国际危机之一的一方。

川普说：「对我而言，两个选项都可行。」川普对德黑兰当局施以惩罚性制裁的同时，也一再呼吁双方对话。

伊朗公开拒绝在压力之下参与任何会谈，与此同时，随着无人机被击落、油轮遭遇神秘攻击，伊朗和美国盟友英国也互扣船只，紧张情势不断升温。

马洛尼说，伊朗正「试图了解政府的红线在哪里」。

川普今天说，截至目前，除了艰难谈判，「我们已经做好绝对最坏的准备」。川普一再强调，他希望避免新的军事干预，并公开谈论美国6月在最后一刻取消对伊朗展开报复空袭一事。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）的斯拉温（Barbara Slavin）：「这让美国看起来相当软弱。」

这会造成危险局面，因为波斯湾地区可能继续发生各类事件，使双方都希望避免的冲突风险增加。

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