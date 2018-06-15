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此内容发布于2018年6月15日 上午2:05 最后更新 - 2018年6月15日 -02:05

（法新社华盛顿14日电） 美国预定公布最终中国产品关税目标清单，但川普是否会暂时按兵不动，当成和北京谈判的策略，目前还不确定。

「华尔街日报」（WSJ）引述知情人士的话披露，这项清单今天傍晚已经拍板，将对价值约500亿美元的中国输美产品造成冲击，和今年3月宣布的金额相符。

中国外交部长王毅呼吁华府，避免在贸易上造成「双输」的作法。

川普经常出尔反尔，往往先出言威胁，后来又退却，反之亦然，但他似已下定决心要对北京采取强硬态度。

乔治城大学（Georgetown University ）美中关系专案计画主任韦德宁（Dennis Wilder）说：「现在我们看到的是讨价还价的过程，川普团队发现持续对中国施压，中国端出的方案变得越来越好。」

这位前中央情报局（CIA）东亚事务资深官员告诉法新社；「我的臆测是川普政府将会宣布，但不会实施。他们想给中国多一点时间。」

川普3月宣布将对中国输美价值约500亿美元商品加徵25%关税，以惩罚中国窃取美国技术和强制技术转移。

北京旋即扬言对美国出口到中国同等价值的商品课徵关税。川普接着宣布加码，扬言再对另外100亿美元的中国输美产品加徵关税。

美国贸易代表署4月公布大约1300项产品的初步关税目标清单，其中70%来自核子反应炉、电机和光学设备等类别。

然而，这项清单在经过公众谘询期后将修改，以减少对美国企业和消费者的冲击。CNBC今天报导，川普官员计画对这项清单进行筛选，以缩减至800至900项产品。

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）中国经济专家罗迪（Nicholas Lardy）说：「我想中国已经搞不清这个政府要什么。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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