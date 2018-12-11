华府权势夫妻档 康威夫妇为川普立场相左

（法新社华盛顿11日电） 凯莉安．康威（Kellyanne Conway）是美国总统川普最亲密的顾问之一，她的夫婿却是批判川普火力最猛烈的人士之一，这对夫妻的婚姻已被形容是华盛顿最佳实境秀。

现年51岁的康威曾任川普竞选总干事，许多人认为她是川普爆冷入主白宫的功臣，目前担任川普总统的顾问。康威迄今广为人知的事迹有二，一是常上有线电视新闻节目咄咄逼人推销川普政策，二是创造「另类事实」（alternative facts）一词。

她和夫婿乔治．康威（George Conway）结婚17年，两人育有4名子女，三女一男。

现年55岁的乔治．康威是知名的保守派律师，他先前是被考虑出任司法部高官的共和党人士，直到他嫌恶川普才起了变化。

乔治．康威上月接受媒体访问被询及为何放弃机会出任司法部助理部长，他称川普政府是「超级大灾难」，并说自己宁愿「搬到澳洲」也不愿再投票支持川普。

这是乔治．康威罕见透过媒体批评川普，他通常都是透过推特（Twitter）不断发文讥笑和嘲讽川普，明白表达他对川普的厌恶。

对于老公的反川普抗议，康威本人鲜少评论，她只在今年8月接受媒体访问时说这是「无礼的」。她指出：「我认为这是不尊重他的妻子。」

康威后来受访时并说，这「完全不会影响我或我的工作。」她指出：「我确信女性主义者会为今日的我喝采，一名位居要津的独立…坚强女性，可以和她的先生不同调。」

乔治．康威被询及，妻子如何看待他经常痛批川普，他回答说：「我不认为她会喜欢，但我告诉她，我不喜欢这个政府，所以扯平了。」

川普本人很少谈论乔治．康威，但川普上月确曾指控「凯莉安．康威先生」只想「引人注意罢了」。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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