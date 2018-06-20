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此内容发布于2018年6月20日 上午2:05 最后更新 - 2018年6月20日 -02:05

（法新社华盛顿20日电） 美国首都华盛顿的选民今天表决通过一项措施，要求企业须在2025年前，每小时至少支付15美元基本时薪给领小费的劳工。

名为最低薪资修正法案（Minimum Wage Amendment Act）或第77号倡议（Initiative 77）的这项措施，已造成餐饮业劳资分裂，在华府引发激烈辩论。

哥伦比亚特区选举委员会（District of Columbia Board of Elections）指出，这项措施以55.14%的支持率获得通过。

反对人士认为，这项措施会导致餐饮业调涨菜单价格和客人减少小费，餐厅老板和新措施所欲保护的劳工均会受害。

在华府地区，领小费劳工的雇主目前不受最低基本工资规定约束，部分餐厅服务生时薪仅有3.33美元。

不过许多领小费的劳工反对这项立法，因为他们目前收入大多来自客人给的小费。这些劳工主张，因菜单价格上涨而导致小费减少，可能严重影响他们的收入。

现行法律规定，若餐厅员工拿到的小费短少，雇主必须弥补员工实际所得和全额最低工资之间的价差。

在华府经营一家小型企业的马贾诺（Christopher Maggiano）支持第77号倡议。他表示，要求雇主弥补价差的措施「难以执行」，雇主未遵守的比率相当高。（译者：陈宜君/核稿：陈昱婷）

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