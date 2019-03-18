此内容发布于2019年3月18日 下午10:35

（法新社华盛顿18日电） 中国女移民杨莅在美国开设谘询公司，宣称可介绍中国商人认识美国总统川普，这种把政治影响力当生意的行为引发关切，民主党国会议员今天呼吁情报首长展开调查。

根据「迈阿密前锋报」（The Miami Herald）和「琼斯夫人」（Mother Jones）杂志，来自中国的杨莅（Li Yang）开设谘询公司，提供中国客户和川普及其亲友互动机会。

根据网站的库存页档，杨莅开设的乐亚其国际投资公司（GY US Investments LLC）宣称可安排客户和川普共进晚餐、见面与拍照。这个网站目前已被移除。

联邦众议院情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）今天与司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）联合致信联邦调查局（FBI）、美国特勤局（US Secret Service）和国家情报总监，并取得联邦参议院情报与司法两委员会的头号民主党人连署。

信中指出：「如果指控属实，会让人有反情报方面的关切。」信里也表达对仲介政治影响力恐带来国安危害的警告。

信中写道：「杨莅的所作所为，或许只是贩售接近政治人物管道、不择手段牟利的行为，但她这么做也可能导致敌对政府或特工接近同样一群政治人物，取得勒索甚至遂行更恶毒意图的素材。」

众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）与参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这种状况「让人忧心忡忡」，敦促联调局长瑞伊（Christopher Wray）展开调查。

杨莅在佛州开设Spa连锁店，其中一家Orchids of Asia是美式足球NFL新英格兰爱国者队（New England Patriots）老板克拉夫特（Robert Kraft）2月间涉嫌买春的地点。

克拉夫特是川普「海湖俱乐部」度假地的常客，而杨莅一张2月在克拉夫特的超级杯观赛派对上与川普的合照自拍，也在网上流传。

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