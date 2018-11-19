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此内容发布于2018年11月20日 上午12:35 最后更新 - 2018年11月20日 -00:35

（法新社华盛顿19日综合外电报导）「华盛顿邮报」（WP）今天报导，美国川普总统的女儿、担任高级顾问的伊凡卡（Ivanka Trump）去年利用私人电子邮件帐号处理政府事务，违反联邦纪录法规。

「华盛顿邮报」引述不具名消息人士报导，白宫官员在检视回应公共档案诉讼的电子邮件时，发现伊凡卡违规情事。伊凡卡去年对白宫幕僚、内阁官员及她的助手发出数百封电邮，其中许多违反联邦纪录法规。

华邮报导，伊凡卡发出的私人电邮数量，以及她被问到此事时的反应，让部分幕僚感到吃惊。伊凡卡当时回说，她不熟悉一些规定细节。

报导说，伊凡卡律师罗艾尔（Abbe Lowell）的发言人米利杰尼恩（Peter Mirijanian）证实，伊凡卡在被告知这些规定前，确实曾使用私人电邮，但都不含机密资讯。

米利杰尼恩还说，伊凡卡几个月前已交出所有与政府相关的电邮，以便与其他白宫档案永久储存。

川普在2016年总统大选期间，一再抨击民主党对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）在担任国务卿时，使用私人电邮伺服器处理公务。

当年大选投票日前11天，时任联邦调查局（FBI）局长的柯米（James Comey）宣布将重启希拉蕊电邮门的调查。部分人士认为此举重创她的选情。柯米去年遭到川普开除。

川普的支持者如今在集会上，还是会高呼「把她关起来」，因为他们仍然认为希拉蕊违法，应该将她送进大牢。

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