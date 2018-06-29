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此内容发布于2018年6月30日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月30日 -00:35

（法新社华盛顿29日电） 华盛顿邮报（Washington Post）今天报导，美国总统川普4月在白宫接见来访的法国总统马克宏时，曾建议法国应该退出欧洲联盟（EU ），并与美国签署双边贸易协定。

报导引述2名欧盟官员说法，据传川普（Donald Trump）当面质问马克宏（Emmanuel Macron）：「你为何不脱离欧盟？」去年当选总统的马克宏亲欧立场相当坚定。

一名外交消息人士向法新社证实2人的对话内容。

川普曾多次抨击欧盟，严厉谴责他所认为的欧盟不公平贸易行为，尤其是汽车业。无论是私下或公开场合，欧盟已经成为川普攻击的目标。

川普27日在北达科他州（North Dakota）一场类似竞选造势的集会上表示：「当然，欧盟的成立就是要占美国便宜。」

竞选口号标榜「美国优先」的川普，经常批评一些国际上的重要多边组织，例如北大西洋公约组织（NATO ）。

6月初七大工业国集团（G7）峰会期间，据传川普告诉其他国家领袖，北约与北美自由贸易协定（NAFTA）一样糟糕。

川普曾警告另外两个协定成员国加拿大及墨西哥，若不能获得较有利条件，美国将退出NAFTA。（译者：陈彦钧/核稿：刘淑琴）

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