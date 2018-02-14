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此内容发布于2018年2月14日 上午6:35 最后更新 - 2018年2月14日 -06:35

（法新社斯德哥尔摩14日电） 帮助阿富汗女孩学习音乐的阿富汗国立音乐学院和重金属乐先锋金属制品合唱团，今天获颁有音乐界诺贝尔奖之称的极地音乐奖（Polar Music Prize）。

透过电视转播，颁奖典礼将于6月14日在斯德哥尔摩举行，桂冠得主分别可获得奖金100万瑞典克郎（约新台币379万元），瑞典国王卡尔十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）也会出席。

阿富汗国立音乐学院（Afghanistan National Institute of Music）与其创办人萨尔马斯特（Ahmad Sarmast）都获此殊荣。萨尔马斯特2010年在饱受战火蹂躏的阿富汗开办这座音乐学院，为当地少见的男女合校学校。

教授学童本国及西方音乐的阿富汗国立音乐学院，甚至组成阿富汗首支女性乐团，去年还登上瑞士达佛斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）表演舞台。

萨尔马斯特说，他「非常开心和荣幸」获此殊荣。1996年至2001年间，塔利班在阿富汗建立全国性高压政权，禁止音乐且剥夺女性受教权，在这背景下萨尔马斯特面临重大风险。

金属制品合唱团（Metallica）在重金属界具有数一数二的影响力，有助将表达愤怒和激动情绪的重金属音乐带进主流市场中，数十年来累积不少死忠歌迷。

极地音乐奖董事总经理雷丁（Marie Ledin）在声明中表示：「虽然这两名得主来自截然不同的世界，但我们相信他们体现了极地音乐奖的使命，也就是表彰为人民生活带来改变的音乐人和音乐组织。」

她说：「金属制品合唱团受全世界数百万重摇滚歌迷的喜爱和推崇。」

她也说，萨尔马斯特和阿富汗国立音乐学院致力于「将音乐带来的喜乐和能量归还给孩子」。（译者：陈昱婷/核稿：徐崇哲）

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