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此内容发布于2017年8月20日 上午11:20 最后更新 - 2017年8月20日 -11:20

（法新社新德里20日电） 南亚因季节雨在多国引发洪水造成的死亡人数持续增加，官员今天表示，证实的死亡人数已超过700人，还有上百万人被迫离开家园，流离失所。

随着每年的季节雨来临，南亚北部与东部地区自10 日以来暴雨洪水不断，印度与孟加拉两国在一夜之间死亡人数又暴增至少100人。

印度东部比哈省（Bihar）灾难管理局主管库玛（Anirudh Kumar）表示，部分地区水位开始下降，又找到53具罹难者遗体。

他告诉法新社：「死亡总人数来到205人。」

近40万灾民住在国家设立的收容所，灾民人数估计高达1000万人，这是自2008年以来灾情最严重的一次，当年有近300人丧生。

毗邻的北方省（Uttar Pradesh）也传出有69人丧生，受到洪水影响的居民也有200万人。

印度北部这两个灾情严重的省份都与尼泊尔接壤，当地也连传土石流和洪水为祸，夺走135人的性命，另有30人还列为失踪。

这个喜马拉雅山区的内陆国家有2800万人，联合国表示这是尼泊尔15年来最严重的洪灾，至少20%居民受到影响。

在印度东部的西孟加拉省（West Bengal）和东北部偏远地区的阿萨姆省（Assam），也有122人丧生，近300万人受到洪灾影响。

孟加拉灾难管理局主管纳兹宁（Shamim Naznin）告诉法新社，全国至少有115人死于洪灾，灾民人数约达570万人。全国约30%地区淹水，是10年来最严重的一次。

此外，印度喜马偕尔省（Himachal Pradesh）山区13日爆发大规模土石流，冲走两辆巴士，造成46人丧命。

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