此内容发布于2019年7月6日 上午9:20

（法新社洛杉矶6日综合外电报导）美国南加州高地沙漠紧急事务官员历经昨天7.1强震后，准备面对连串具有潜在危险性的强烈余震。昨天主震造成建筑物受损、瓦斯管线破裂，也在偏远的震央区附近引发多起火灾。

路透社报导，规模7.1强震昨天夜间发生在死谷国家公园（Death Valley National Park）附近莫哈维沙漠（Mojave Desert）里奇雷斯特镇（Ridgecrest）。

加州州长纽松（Gavin Newsom）要求联邦政府提供防灾协助，并命加州紧急事务局（OES）进入最高警戒状态。

加州紧急事务局局长吉拉杜西（Mark Ghilarducci）昨天深夜召开记者会说：「我们接获多起火灾通报，都是结构物内发生火灾，多半起因在于瓦斯外泄或瓦斯管线破裂。」

吉拉杜西指出，由于地震在夜间发生，「要让救援设备进入灾区仍是一项挑战」。

警方表示，尚未接获地震造成民众死亡或重伤的通报。但吉拉杜西表示，必须要到今天天亮才能得知完整灾情。

美国地质调查所（USGS）指出，在昨晚8时20分前后发生7.1强震后，已接连出现至少16起规模4或4以上的余震，而未来几天再次发生规模6地震的可能性为50%甚至更大。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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