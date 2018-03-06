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此内容发布于2018年3月6日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月6日 -07:20

（法新社首尔6日电） 首尔当局今天表示，南北韩同意4月底在高度武装的两国边界举行高峰会，且平壤为换取安全保障，将考虑放弃拥核。

若平壤方证实这项消息，这将是北韩在金正恩政权统治下，首度对放弃核武条件释出讨论意愿。北韩过去坚称，非核化条件不在谈判范围内。

南韩特使团赴平壤与北韩领导人金正恩会面后表示，两韩将于下月底举行峰会。

青瓦台国家安保室长郑义溶今天表示：「南北韩同意4月底在板门店举行第3次领袖峰会。」板门店为位于两韩边界的停战村。

计画若实现，将促成南北韩领导人史上第3度会面。1950到1953年的韩战结束后，两韩签署了停战协定而非和平条约，严格而言双方仍处于战争状态。

南北韩在2000年和2007年曾两度召开元首级峰会，时任南韩总统分别为金大中与卢武铉，两人都提倡与平壤对话，并在峰会期间与金正恩的父亲金正日见面。

郑义溶今天表示，两韩也同意开设南韩总统文在寅与金正恩间的热线，以「缓和军事紧张情势并密切合作」，两人将在峰会前首度通话。

北韩也承诺，将在对话期间暂停核武与飞弹试验计画。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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