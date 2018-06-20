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此内容发布于2018年6月20日 上午5:05 最后更新 - 2018年6月20日 -05:05

（法新社阿迪斯阿贝巴20日电） 南苏丹内战的两名核心人物预计今天会面，这是近两年来，这对死对头首度见面，试图商讨终结打了5年的内战。

协助斡旋这次会面的衣索比亚说，叛军首领马查尔（Riek Machar）预计与南苏丹总统基尔（Salva Kiir）会面。马查尔于2016年7月逃到南非。

这场会谈的眼界很广，目的在两人间建立桥梁。但分析家表示，由于他们时常爆发冲突，目前还不清楚将谈出什么结果，会面能否如期举行也出现疑虑。

基尔与马查尔曾是争取南苏丹独立的战友，两人经历过严重争吵，这个转折对内战产生关键影响，妨碍这个全球最年轻国家的前途。

南苏丹在2013年底，效忠前副总统马查尔的军人反抗政府，从此爆发内战，目前已造成数万人死亡。全国1200万人口近1/3流离失所，许多处在饥饿边缘。

基尔与马查尔是应衣索比亚新总理阿迈德（Abiy Ahmed）邀请会面，阿迈德也主持政府间发展组织（IGAD），这个区域组织主导和平谈判，迄今尚未谈出成果。

衣索比亚外交部发言人阿连（Meles Alem）说，阿迈德「将呼吁两位领袖缩小歧见，致力达成南苏丹和解，减轻南苏丹人民的死亡与迁徙的负担」。

南苏丹是有多个族群的内陆国家，在经历漫长又残暴的战争后，2011年从苏丹独立出来。

南苏丹独立获得全球赞扬，美国影星乔治克隆尼（George Clooney）等名人也支持。但2013年，基尔指控他的副总统马查尔策谋对他发起政变，两个派系因而发生暴力冲突，使南苏丹的族群紧张关系加剧。

基尔与马查尔自2016年7月起就没再见面，当时首都朱巴发生激烈战斗，表示2015年达成的和平协议瓦解，马查尔逃到南非。

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