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此内容发布于2018年2月18日 下午8:05 最后更新 - 2018年2月18日 -20:05

（法新社约翰尼斯堡18日电） 南非警政部长穆巴鲁拉（Fikile Mbalula）今天表示，针对前总统朱玛（Jacob Zuma）盟友涉贪调查已扩大到其他国家，包括印度、中国和杜拜。

丑闻缠身的朱玛14日辞职下台，印度裔富商古普塔（Gupta）家族与他过从甚密，数天前南非政府对古普塔家族其中一名兄弟发出逮捕令。

穆巴鲁拉告诉南非广播公司（SABC），阿杰．古普塔（Ajay Gupta）和涉案的另4人都不在国内。

没有迹象显示他们是因担心遭逮捕而逃往国外，穆巴鲁拉誓言将透过国际刑警组织（Interpol）采取「后续行动」，可能将他们引渡回南非受审。

他说，其中两名嫌犯为印度人，另一名为中国人，他们据信在印度、中国或杜拜。

穆巴鲁拉说：「我们透过国际刑警组织执行任务，透过双边（途径）运作，如果拒绝合作，就会将他们引渡回国。我们将动用所有必要手段，确保将这些人绳之于法。」

除了阿杰．古普塔外，他拒绝透露其他嫌犯姓名。警方上周将阿杰．古普塔列为逃犯。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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