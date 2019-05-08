此内容发布于2019年5月8日 上午2:20

（法新社约翰尼斯堡8日电） 南非今天展开国会和地方选举，非洲民族议会（ANC）1994年执政至今，尽管有腐败丑闻，经济发展也迟缓，且失业人口创下纪录，仍是最被看好赢得胜选的政党。

南非过去5次国会选举，全部由非洲民族议会赢得，但这次的选举将是检验他们的声望是否止跌回升。

非洲民族议会可望赢得选举，但得票会减少，其结果也会显示其新领导者总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）是否能扭转南非选民日益升高的不满。

拉玛佛沙接替身陷丑闻的朱玛（Jacob Zuma），出任总统。在朱玛领导时期，非洲民族议会苦吞自1994年以来支持度最严重的下滑。

拉玛佛沙在投票前夕承认说：「我们谦卑承认我们的错误，我们已经果断采取步骤打击腐败。」

曼德拉（Nelson Mandela）带领非洲民族议会赢得首场不分族裔选举，标示着南非种族隔离政策的终结，迄今已经25年了。

自2004年以来，非洲民族议会在每次选举的支持度都呈现下滑，2016年的地方选举只以54%得票率胜出，较2014年国会选举获得62%选票相去甚远。

66岁的拉玛佛沙去年掌权，当时朱玛被迫辞去总统职务，因在他掌权9年期间贪腐指控层出不穷，经济陷入困境。

多数民调显示，非洲民族议会将可赢得近60%选票，这要归功拉玛佛沙的影响力，以及拜贫弱分裂反对阵营之赐。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

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