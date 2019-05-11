此内容发布于2019年5月11日 下午5:20

（法新社普勒托利亚11日电） 南非国会选举结果揭晓，执政党非洲民族议会（ANC）胜出，赢得后种族隔离时代连续第6个执政任期，得票率57.5%，在众议院国民议会400席拿下过半的230席，席次减少19席。

选举委员会公布的5月8日大选官方正式结果，意味自是1994年以来ANC的最差选举表现。当年曼德拉（Nelson Mandela）领导ANC在首次多种族选举中赢得胜选。

ANC一直饱受贪腐丑闻、经济成长低迷、创纪录失业和贫穷等困扰，ANC党魁拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）誓言解决这些议题。

但ANC的选举表现不理想，可能会阻碍致力重振低迷经济及打击贪腐的各种努力。

ANC去年迫使执政9年期间充斥贪腐丑闻及经济衰颓纠缠的总统朱玛（Jacob Zuma）辞职后，现年66岁的商人拉玛佛沙接掌大权继任总统。

ANC的竞争对手、主要反对党民主联盟党（Democratic Alliance, DA）得票率20.7%，获得84席，较原本89席，掉了5席。

激进左派经济自由阵线党（Economic Freedom Fighters）得票率10.79%，获得44席，较2014年拿下的25席跃增19席。（译者：刘学源）

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