此内容发布于2019年7月7日 下午10:05

（法新社约翰尼斯堡7日电） 南非小镇DJ马瑟库（Mandla Maseko）原本有望成为第一个进入太空的非裔人士，却不幸在昨天一场摩托车意外事故中过世，马瑟库飞上太空的梦想就此未能实现。

马瑟库是名兼职DJ，也是南非空军军官候选人。他在2013年美国太空学院举办的竞赛中，获取令人羡慕的机会，将飞越地球103公里进入外太空，此后获得「非裔太空人」的昵称。

南非地方媒体今天引述马瑟库家人声明说，他在昨天一场摩托车意外中身故。

30岁的马瑟库先前打败了100万名、来自75个国家的参赛者，成为23名入围人选之一，将搭乘山猫2号（Lynx Mark II）太空船进行一小时的次轨道太空飞行。

马瑟库出生于南非普勒托利亚（Pretoria）附近的小镇索肖古维（Soshanguve），父母是学校清洁工与汽车机具工人。身为国家骄傲的马瑟库也和邻居击掌为誓，要将南非城镇放到「银河地图」上。

马瑟库曾前往美国佛州甘乃迪太空学院（Kennedy Space Academy）受训一周，在那里学习跳伞、空战以及G力训练。

马瑟库在太空学院也见到美国太空人奥德林（Buzz Aldrin），并和他合照。奥德林是1969年阿波罗11号太空任务，继阿姆斯壮（Neil Armstrong）之后成为史上第2个踏上月球的人。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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