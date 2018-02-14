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此内容发布于2018年2月14日 下午11:35 最后更新 - 2018年2月14日 -23:35

（法新社开普敦14日电） 南非总统朱玛今天宣布辞职，国会最快明天选出拉玛佛沙继任总统。拉玛佛沙从政之路曲折，曾是工会领袖、亿万富翁，现在即将问鼎总统大位。

南非废除种族隔离之后，拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）一度有机会争取总统大位，但随着希望明显消失，他以务实性格，转而在商界闯出一片天，这个决定带来可观的财富。

南非执政党非洲民族议会（ANC）将现任总统朱玛（Jacob Zuma）「召回」解职后，朱玛今天宣布立即下台，拉玛佛沙登上总统大位的路上没有太多障碍。

拉玛佛沙去年12月获选ANC主席，有可能在明后两天经过国会选举，成为南非的新总统。

拉玛佛沙1999年没能获得ANC提名，错失成为曼德拉（Nelson Mandela）继任者的机会，他离开政坛、转战商界，后来成为非洲最富有的人之一。

65岁的拉玛佛沙跃起，去年12月获选ANC党主席，对南非已故领导人曼德拉来说，可能不会感到意外。

曼德拉曾经形容拉玛佛沙，是「新一代」政治人物中最具天赋的领导者。1970年代当反抗种族隔离运动的前辈纷纷入狱，当时拉玛佛沙与同辈年轻人趁势崛起。

拉玛佛沙的商业生涯中，他持有麦当劳与可口可乐在当地的股份，并完成数百万美元的交易，要求投资人与非白人股东合伙。

富比世（Forbes）2015年公布非洲富豪榜，拉玛佛沙名列第42位，资产净值4.5亿美元（约新台币132亿元）。

离开政坛10年后，拉玛佛沙2012年重返战场，获选ANC副主席。

2014年拉玛佛沙成为副总统，言行不得不采折衷之道，一方面在朱玛之下工作，承受贪腐与无能的指责，一方面在某些时机他会对朱玛提出保守的批评。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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