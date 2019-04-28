此内容发布于2019年4月29日 上午12:20

（法新社南非马坎达27日电） 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）在4月27日南非「自由日」这天表示，种族隔离政策结束1/4世纪之后，南非许多人仍深陷贫穷，其中部分是因为贪污猖獗。

拉玛佛沙在旧名格拉厄姆斯镇（Grahamstown）的南部城市马坎达（Makhanda）说：「这么多人仍陷贫穷之际，我们不能称为自由人民的国家。」

「这么多人没有足够食物、没有过得去的庇护所，也无法取得有品质的卫生照护、没有维生管道之际，我们不能称为自由人民的国家。」

「当应供穷人使用的资金遭到浪费、弄丢或失窃…国内仍有贪腐情事之际，我们不能称为自由人民的国家。」

拉玛佛沙是在南非黑人参与国家首场民主选举的25 周年纪念活动致词。

南非黑人人口占全部的3/4，那场选举终结了白人长达3个世纪的统治，也结束了1948年以来的种族隔离政策。

拉玛佛沙表示：「我们因为共同理念，一同对抗种族隔离，并取得了胜利。」

「我们今天齐聚在此，庆祝赢得自由的这一天。」

「我们记得生命中第一次在选票上划记的时刻。」

他也向反种族隔离斗士曼德拉（Nelson Mandela）致敬。曼德拉1994年当选南非首位黑人总统（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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