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此内容发布于2018年2月12日 上午6:20 最后更新 - 2018年2月12日 -06:20

（法新社约翰尼斯堡12日电） 南非警方今天表示，一名疑似盗猎者的男子在克鲁格国家公园（Kruger National Park）附近，遭狮群撕咬致死后被吃掉。警方也说，现场只剩下死者头颅及一些尸块。

警方周末于霍德斯普鲁特（Hoedspruit）附近一座野生动物保护区的灌木丛内，寻获男子不全的遗体。霍德斯普鲁特位于南非北部的林波波省（Limpopo）。

近年来，林波波省盗猎野生动物的事件层出不穷。

林波波省警方发言人恩勾皮（Moatshe Ngoepe）表示：「当男子于野生动物保护区遭狮子袭击致死时，他似乎正在盗猎野生动物。狮群几乎把整个人都吃了，只剩下男子头颅及一些尸块。」

警方10日上午在死者遗体附近发现一把上膛的猎枪。警方正在设法确定死者身分。

去年林波波省一座农场附近，发现数只狮子中毒身亡后，遭斩首及剁去脚掌。

传统医学认为狮子身体部位具有疗效。

盗猎者也常锁定南非野生动物保护区的犀牛，以满足中国、越南和其他亚洲国家对犀牛角的蓬勃需求，这些国家认为犀牛角具有药效。

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