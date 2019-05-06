此内容发布于2019年5月6日 上午7:20

（法新社约翰尼斯堡6日电） 南非8日举行大选，在政府屡陷贪腐丑闻，经济成长疲软，且失业率创新高的情况下，执政党非洲民族议会（ANC）的支持度是否停止下滑将见分晓，据信仍可望胜选继续执政。

8日大选也考验试图力挽狂澜的党主席、南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）。

南非25年前举行种族隔离政策结束后的首场不分族裔选举，当时曼德拉（Nelson Mandela）引领非洲民族议会成为执政党。

不过，自2004年以来，非洲民族议会的选举得票率持续下滑，在2016年的地方选举甚至仅取得54%的选票，相较2014年大选的62%得票率，整整下滑8个百分点。

66岁的拉玛佛沙在前任总统朱玛（Jacob Zuma）因贪腐案下台后，2018年2月接任总统一职。同样出身非洲民族议会的朱玛在任期间，南非屡传贪腐丑闻，且经济表现欠佳。

尽管如此，多数民意调查结果显示，非洲民族议会在8日大选仍能巩固约60%的得票率。

南非今天已开始让年长或不良于行者投票，选务人员会亲自到这类选民家中或所待的照护机构提供服务。今天投票的包括现年87岁的南非圣公会首位非裔大主教屠图（Desmond Tutu）。他在1984年因长期致力于废除南非种族隔离政策获颁诺贝尔和平奖，90年代则推动转型正义。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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