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此内容发布于2018年11月30日 上午1:20 最后更新 - 2018年11月30日 -01:20

（法新社首尔30日电） 南韩工程师和官员今天搭乘火车进入北韩，为具里程碑意义的南北韩铁路接轨进行联合会勘。连接南北韩的铁路是今年稍早两韩元首峰会所达成的诸多协议之一。

今天的电视画面显示，一辆挂着「铁马现奔向和平与繁荣纪元」横幅的红、白、蓝3色列车从南韩都罗山（Dorasan）车站驶离，这个车站是离两韩西部边界最近的车站。

南韩国土交通部长金贤美（Kim Hyun-mee）说：「藉由铁路重新连接，象徵南北韩共荣的开始。」

她指出，连接南北韩铁路，就能将国家的『经济领土』经由陆路拓展至欧亚。

这6节车厢火车运送包括铁路工程师及其他人员在内28名南韩人，并载着55顿燃油和一台发电机。火车内部分别有专供乘坐、睡眠及办公的车厢，并搭载供淋浴与洗衣用水的专舱。

火车抵达北韩边后界第一站板门（Panmun）车站后，这6节车厢会接上北韩火车，而南韩的火车头会掉头返回。

南、北韩的联合会勘人员会一起住在火车内，用18天时间检查铁路路线。一条是连接北韩最南端的开城市（Kaesong）到邻近中国边界的新义州市（Sinuiju）；另一条则是连结两韩边界金刚山（Mount Kumgang）与俄罗斯东部边境的图们江（Tumen River）。

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