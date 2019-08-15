此内容发布于2019年8月15日 上午3:35

（法新社首尔15日电） 目前日韩因贸易战使两国关系紧绷，南韩总统文在寅今天在光复74周年演讲里对日本释出软调，表示若日本此刻走对话与合作之路，南韩愿意配合，携手打造公平贸易与合作的东亚。

日韩近期因日本二战期间强徵南韩人当徵用工的争议闹得不可开交，双方展开针锋相对的贸易战，相互踢出彼此的贸易信任伙伴优惠「白名单」，引发全球供应链关注。

在南韩法院接连裁定日本企业需赔偿旧日二战时的徵用工后，日本上月对南韩实施关键出口品的限制，恐影响到像三星这类科技大厂，引来南韩报复。

日本1945年8月15日宣布无条件投降，南韩订这天为韩国光复、结束日本殖民统治的纪念日。文在寅在光复74周年庆祝仪式发表讲话。

他在演说尾声时承诺，决心在任内巩固并推进朝鲜半岛非核化与和平进程，以此为基础开启和平经济、走向统一，「在2045年迎接光复一百周年时，让和平统一后的一个韩国（One Korea）屹立于世界之林」。

南韩智库「峨山政策研究院」（Asan Institute for Policy Studies）专家申范澈（Shin Beom-chul）对文在寅所提的统一泼冷水。

申范澈说：「他的愿景过度美好，想围绕在此愿景上达成共识困难重重。」他形容文在寅今天的说法毫无意义。

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