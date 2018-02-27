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此内容发布于2018年2月27日 上午7:50 最后更新 - 2018年2月27日 -07:50

（法新社首尔27日法新电导）南韩检方今天以贪腐和滥权罪嫌，将前总统朴槿惠求处30年徒刑，宣判日期订在4月6日。朴槿惠因涉严重贪污丑闻从而引起大规模街头抗议，而遭弹劾下台。

朴槿惠去年3月遭弹劾下台，迄今已被羁押317天。

南韩检方声明表示：「我们请求法院将被告判处30年徒刑，并处以1185亿韩元（约新台币32.33亿元）罚款。被告身为南韩总统，必须为这个丑闻承担最高责任。」

检方指出，朴槿惠与闺蜜崔顺实共谋，向南韩3大企业三星集团、乐天集团及鲜京电信公司收受与期约总计592亿韩元（约台币16亿1575万元）的贿赂，相对提供政策优惠。

现年66岁的朴槿惠还被指控，强迫18家大型企业向崔顺实成立的2个基金会「捐献」774亿韩元（约新台币21亿1203万元）。

首尔中央地方法院本月稍早判决，崔顺实犯下滥权、贿赂及干涉政府事务罪，处以20年徒刑。

外界认为，崔顺实案的判决与量刑，是朴槿惠在同一法院判刑的潜在指标，因为崔顺实遭到的18项罪名指控中，有15项和朴槿惠重叠。

朴槿惠的判决日期订在4月6日。她自去年10月以来就不再出庭，她指责庭上抱持政治偏见。

一些法律专家认为，朴槿惠的处境比崔顺实更不利；他们指出，将崔顺实判刑的法官指责，朴槿惠竟将总统权力「下放」给私人。

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