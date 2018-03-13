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此内容发布于2018年3月13日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月13日 -23:35

（法新社首尔14日电） 前南韩总统李明博今天向检察官报到，接受关于贪污调查讯问，并对这项争议向人民致歉。

南韩检方调查涉及数百万美元的多起贿赂案，李明博亲戚与幕僚遭控在他2008年到2013年担任总统期间贪污的指控最近几周甚嚣尘上。

检方对李明博展开调查，意谓所有仍在世的前4位南韩总统，不是遭到定罪、起诉，就是卷入刑事调查。

李明博从首尔南方住家搭车前往首尔检察厅，媒体一路在电视实况报导，他抵达时说：「我以愁惨的心情来到这里。」

他向记者表示，在南韩民生经济困难、朝鲜半岛安全形势严峻之际，因个人问题「引发国民担忧，让他感到十分歉疚」。

李明博在辩护律师陪同下到案，资深检察官接待并奉茶后将他带到1001室。李明博的继任者、现遭罢黜的前总统朴槿惠，也是在这个房间接受马拉松式讯问。

他将接受3名检察官讯问，联合新闻通讯社报导，这次问话将录下来，预计持续约20个小时，检方准备长约120页的问题，与20项左右遭控罪名有关。

李明博受讯后预计将返家，但据信检方可能向法院声请逮捕令。

李明博的两名前幕僚在受调查时遭到逮捕，他胞兄的住家与办公室也遭搜查。

李明博先前痛批这起调查是「政治报复」，今天则表示，希望这是「史上最后一次」前南韩国家元首受到检方讯问。

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