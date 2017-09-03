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此内容发布于2017年9月4日 上午1:05 最后更新 - 2017年9月4日 -01:05

（法新社首尔4日电） 北韩昨天第6度核试，是至今威力最强的一次，引发全球担忧。南韩与华盛顿当局长达数十年的盟友关系日益遭质疑之下，南韩媒体今天敦促政府考虑打造核武自卫。

北韩声称已成功试爆可搭载在长程火箭上的氢弹，分析师表示这是北韩核子计画的一项重大进展。

为防御来自北韩的攻击，南韩目前驻有2万8500名美军。根据1974年美韩签署的原子能协议，南韩禁止发展核武，美国因此提供「核保护伞」捍卫北韩可能的攻击。

但北韩核武和火箭威胁日益增长下，促使南韩国内出现一些声音，要求南韩自己发展核武。

发行量庞大的「东亚日报」今天有篇社论指出：「大量核武就在我们头顶上制造出来，我们总不能永远依赖美国的核保护伞和延伸吓阻。」

1950至1953年的韩战之后，美国在南韩部署一些核子武器，但在1991年两韩联合发布朝鲜半岛无核化声明时，撤除了这些核武。

这篇社论指出，这项协议不再具有约束力。「当变得只有『南韩无核化』，而不是『朝鲜半岛无核化』的时候，我们就没有谨守这项声明的理由了。」

根据这篇社论，南韩政府在再次部署美国战术核武，以及发展自己的原子武器上，不应该「犹豫」。（译者：中央社陈昱婷）

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