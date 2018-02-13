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此内容发布于2018年2月13日 上午10:35 最后更新 - 2018年2月13日 -10:35

（法新社首尔13日电） 南韩前总统朴槿惠去年遭弹劾下台后，她的干政闺蜜崔顺实今天被判20年徒刑。朴槿惠数十年来都受崔顺实家族的影响，这个渊源可追溯到崔顺实的父亲、神秘宗教人士崔太敏身上。

现年61岁的崔顺实因为涉及巨大贪污丑闻而被判刑20年，她的后半余生可能会在牢中度过。这起贪污丑闻震撼南韩全国上下，且让崔顺实的终身挚友朴槿惠被弹劾下台。

1974年一次试图暗杀朴槿惠父亲、前总统朴正熙的行动中，朴槿惠的母亲陆英修却因此遇刺身亡，当时崔太敏寄给朴槿惠一封信，声称他曾在梦中见过她的母亲。

崔太敏赢得朴槿惠的信任，他比朴槿惠大40岁，曾结过7次婚且是一个宗教组织的创始人。在朴正熙1979年遭到枪杀后，崔太敏对朴槿惠的影响力增大。

维基解密（WikiLeaks）2011年公布美国外交电文指出，谣言流传崔太敏「完全控制朴槿惠的身体和灵魂」。

崔太敏的女儿崔顺实日后成为朴槿惠的闺蜜，处理她日常生活的许多层面，甚至是朴槿惠的穿着。

根据朴槿惠妹妹朴槿令（Park Geun-Ryoung）的说法，崔太敏家族试图从他们和朴槿惠的关系中得利，并说服朴槿惠断绝和兄弟姐妹的所有接触。

崔太敏于1994年去世，但崔顺实继承了父亲的指导角色。3年后朴槿惠进入政坛，1998年当选国会议员。

根据去年南韩检方调查指出，朴槿惠2012年当选总统并住进青瓦台时，她的政策和人事决定都相当依赖崔顺实。

崔顺实没有任何头衔或接受身家调查，一般大众对她相当陌生。但南韩检方在朴槿惠受审期间公布的电话录音显示，崔顺实在青瓦台下达有关政策指示或公关活动的命令。（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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