此内容发布于2019年4月4日 上午3:05

（法新社首尔4日电） 为抢先成为全球首个对全国消费者开通超快速无线网路技术的国家，南韩3大电信商今天宣布，他们已在昨天深夜启用第5代行动网路技术（5G）服务，较原定日期提前2天。

SK电讯（SK Telecom）、韩国电信公司（KT）和LG Uplus原定本月5日开通5G网路，但3家电信商已在当地时间昨天晚间11时启用5G。

韩联社报导，由于南韩业者揣测，美国行动电信商威瑞森（Verizon）可能提前推出5G服务，因此匆促决定在深夜抢先启用5G。

威瑞森于美国时间昨天在芝加哥和明尼阿波利斯（Minneapolis）开通5G，较原定提前1周。根据韩联社的说法，韩商启用5G时间比美商早2小时。

南韩最大行动电信商SK电讯今天发布新闻稿表示，「已在4月3日晚间11时替6名代表南韩的名人开通5G服务」，其中包括流行乐团EXO的2名成员和已退役奥运滑冰名将金妍儿，并称他们是「全球首批5G智慧手机用户」。

KT和LG Uplus也宣布，他们在同一时间开通5G网路。

不过对广大消费者而言，需等到原定的5日才能真正开始享用5G服务，因届时三星电子（Samsung Electronics）推出的全球首款5G手机Galaxy S10 5G才会正式上架。

专家表示，5G上网如转瞬般飞速，连线速度较4G快上20倍，让智慧手机用户能不到1秒时间下载多部完整电影。（译者：王品轩/核稿：张正芊）

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