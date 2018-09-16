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此内容发布于2018年9月16日 上午5:05 最后更新 - 2018年9月16日 -05:05

（法新社首尔16日电） 明声教会是南韩最大、也是全世界数一数二大的长老教会，创办人金森焕想将这个富有的教会交由儿子接班，引起争论和抗议。教会法庭先裁定继位合法，但引发反弹后已决定重审。

宗教在南韩一直是强大的社会势力，全国最大的几个此类组织都富有且具影响力。首都首尔有10多个超级大教会，靠信徒捐款每年营收达数百万美元，另还有商业活动。

教会领袖在教会旗下基金会享有受尊敬的地位、津贴和高薪职位，同时身拥政治势力。

明声教会便是超级富有的宗教组织，40年前由金森焕牧师（Kim Sam-Whan）在当时是首尔边缘的东区创立，目前主建物有2个指向天际的尖顶，信徒有10万人。

明声教会在南韩拥有一个福音电视频道和2家医院，在衣索比亚也有座医疗中心；全国各地还有2所学校和一家幼儿园、一栋6层楼会议和婚礼中心以及多处福利和教育机构。

73岁的金森焕企图把这个尘世的王国移交给他45岁的儿子金河那（Kim Ha-na，译音），拔擢他出任主任牧师，此事引爆激烈批评。

根据2014年的调查，基督新教是南韩最大的宗教，信徒约占全国人口22%，其次是佛教徒21%，以及天主教徒7%；约半数人口无信仰。

南韩第一起由创办人的儿子继承超大型教会的案例发生在1997年的忠贤长老教会（Chunghyun），往后连续几年发生好几起，引发升高的批评声浪，并被拿来与财团世袭继承做比较。最后韩国长老教会总会（PCK）于2013年修改宪章，禁止世袭继承。

金森焕父子案招致批评后被送上教会法庭，然而法官以8比7投票结果，做出对他们有利的判决，原因是金森焕正式退休已2年，这不算直接继承，因此认定本案合法。

但是这样的裁决结果只有更加刺激争论，900名牧师举行抗议集会，神学院学生发动罢课，新闻入口网站也被批评的言论灌爆。

PCK大会后来推翻教会法庭的判决，撤换审案的所有15名法官，决定重新审理这个案子。

安东教会牧师柳经栽（Yu Kyung-jae，译音）表示，希望新的法庭可裁定明声教会的权力转移无效，但他也承认，教会「不大可能」撤消金氏父子继承案，情况将陷僵局。

他说，金森焕「不愿丧失对教会的控制，放弃他的影响力和实质利益」。

明声教会坚称，金河那继位是恰当的。「恶魔正在攻击我们。」

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