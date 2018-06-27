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此内容发布于2018年6月27日 上午2:50 最后更新 - 2018年6月27日 -02:50

（法新社首尔27日电） 警方表示，南韩最大色情网站一名共同创办人逃亡纽西兰多年后，日前返国后落网。

色情网站Soranet成立于1999年，拥有成千上万的非法色情片，其中包括情人分手后刻意散布的「复仇色情」影片，以及公共场所偷拍女性影片。

一度号称拥有超过100万名会员的Soranet网站，两年前因女权团体口诛笔伐而关闭。

这名网站所有人只知姓宋，现年45岁，她的护照遭南韩当局注销后，上周返回首尔。

警方表示，宋女士涉嫌散布及协助散布未成年人的性爱影片，已于25日遭到逮捕。

网站的共同所有人包括宋女士的丈夫以及另一对夫妇，他们全都拥有澳洲国籍或永久居留权，目前仍逍遥法外。

他们也被控教唆网站会员从事非法活动，在网站上分享他们于公厕、教室、更衣室、地铁和其他公共场所内，偷拍到的女性私密画面。

部分会员也被控共同计划轮暴，其中有些是针对未成年人，并将受害人影片上传网站。

网站所有人据信已透过推播卖淫和赌博等网站广告，获利数千万美元。卖淫和赌博在南韩皆属非法，但都相当猖獗。（译者：梁元龄/核稿：严思祺）

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