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此内容发布于2018年6月8日 上午4:35 最后更新 - 2018年6月8日 -04:35

（法新社雪梨8日电） 澳洲官员表示，一名南韩游客在东北部一座山顶拍照时不慎跌落深谷，经过6天未进食后获救，不但安然无恙且「精神很好」。

救难人员指出，25岁的韩株禧（Joohee Han，音译）在偏远地区近一周没有进食，她的存活机率几乎是零。

警方表示，韩株禧事先告诉朋友，她要攀登泰森山（Mount Tyson），结果在1日失去行踪。泰森山是澳洲北部昆士兰省凯恩斯（Cairns）以南灌木丛地带的一座山岳。

直到6日韩株禧才被报案失踪，接着军警和救难人员展开搜寻，7日终于发现她受困在一座瀑布附近的深谷。

她被直升机安全吊起，然后送到当地一家医院，她只受到轻伤。

韩株禧告诉救难人员，她在一块观景岩石上拍照时，不慎滑倒跌落山谷，并因撞击而昏迷大约5小时。

她试着爬出浓密的灌木丛，但顶多只能爬到瀑布的位置，并在这个地点待了6天。

在直升机上治疗她的医护人员高尔克（Hannah Gaulke）说：「根据所有已知数据、甚至是警方的数据，她是在这种情况下能存活的首例，受困地点晚间温度会降到摄氏10度以下。」（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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