此内容发布于2019年7月12日 上午8:20

（法新社首尔12日电） 南韩饲狗业者今天在首尔一场反制示威的活动中大口吃下狗肉，并广发传单，宣导食用狗肉的健康益处。

南韩饲狗业者戴着写有「对抗！团结！」头巾，在国会前大口吃狗肉，以抗议立法禁吃狗肉的作法。

南韩每年约有100万只狗成为盘中飧，含有油脂的狗肉是南韩人传统佳肴。

但随着犬只是宠物而非牲口的观念盛行，食用狗肉的现象已减少，屠宰场一一关闭，国内外动保人士反对声浪高涨，盼能立法禁止食用狗肉。

好莱坞女星、长期茹素者金贝辛格（Kim Basinger）加入这群黑衣动保人士的抗议行列，他们带着亲手制作憔悴濒死狗的模型。

但狗贩顽强地陈述他们的情况。传单写道：「狗肉本身是一大块胶原蛋白，对皮肤有益，且能让人变美。」传单还指出，这对年长者健康也有益处。

「亲爱的市民，请吃狗肉━这是我们几代祖先所享用的传统美味佳肴━不要感到羞耻，从而过着快乐健康生活。」

两派人马选在今年第1个最炎热日子（dog days）举行示威活动；依照南韩民间信仰，他们会在三伏天食用狗肉。

许多南韩人相信，在这个特别日子喝鸡汤或吃狗肉能对抗酷暑。

2017年一项调查显示，70%南韩人不吃狗肉，但仅40%认为应该立法禁止食用犬只。（译者：叶俐纬/核稿：）

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