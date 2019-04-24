此内容发布于2019年4月24日 下午11:20

（法新社首尔25日综合外电报导）南韩央行今天公布，第1季经济萎缩0.3%，为10年来最差表现，主要因美中贸易争端下，出口滑降，企业投资减少。

这是南韩自2008年末全球金融风暴正炽以来，最严重的经济萎缩幅度。当时这个亚洲第4大经济体萎缩幅度达3.3%。

仰赖贸易的南韩经济上一次公布负成长是在2017年第4季，当时萎缩幅度为0.2%。

南韩央行声明表示，尽管政府和消费者支出攀升，但出口和资本投资下滑对经济造成冲击。

第1季出口和上季相比衰退2.6%，这和去年同期在记忆体晶片稳健需求带动下成长4.4%，形成显着对比。

基础建设投资较上年同期衰退10.8%，创下1998年初萎缩24.8%以来最严重的衰退幅度。当年南韩接受国际货币基金（IMF）580亿美元金援。

南韩总统文在寅昨天批准规模58亿美元追加预算案，以提振出口，解决空污问题。

然而批评人士称文在寅推动的「收入导向型经济成长」，大幅调高基本薪资，导致聘雇成本攀升，招致反效果。

南韩央行本月稍早表示，由于对记忆体晶片的需求低迷，加上全球贸易争端加剧，因此下修今年经济成长预估0.1个百分点，来到2.5%。

南韩2018年经济成长2.7%，创6年来最慢成长速度。

Neuer Inhalt Horizontal Line