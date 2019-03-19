（法新社首尔19日电） 南韩总统文在寅的国家安全特别顾问文正仁今天表示，北韩应采取「实际行动」废弃核子武器，以利与美国的谈判突破僵局。他并暗示，南韩对北韩的耐心恐正逐渐消失。

经历一年的飞弹试射、威胁和紧张局势后，文在寅利用2018年在南韩举办的冬季奥运，推动南北韩迅速外交和解，并在促成北韩与美国的谈判上扮演要角。

不过，美国总统川普与北韩领导人金正恩上个月在越南河内举行的第2次高峰会没有达成任何协议后，北韩放话考虑中止协商，而且卫星影像显示北韩的西海（Sohae）火箭发射场有恢复迹象。

文正仁对此表示，北韩若执行任何形式的发射将是一场「灾难」，「结果将造成浩劫」。

金正恩曾告诉文在寅，北韩已拆解西海发射场的30%，包括「约20%发射平台，但他尚未向我们证明。这方面仍有待观察与检查」。

同样的，北韩宣称丰溪里（Punggye-ri）核试场已拆除2/3，但他说，这同样「需要验证」。

文正仁说：「北韩应采取更进一步行动，真正将它们全部拆除。现在轮到北韩采取实际行动，以促使美国也有所行动。」

他表示，开放至为关键。有很多关于北韩核武的统计数据，而文正仁最相信曾去过宁边（Yongbyon）的专家赫克尔（Siegfried Hecker）所作估计，即平壤拥有30至35枚核武。

文正仁说：「但我们仍永远无法确知，这就是为何我们需要有申报与查核的程序。这就好比瞎子摸象。」

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