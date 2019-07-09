（法新社首尔9日电） 70岁的时候，她每天在医院工作20小时，只为�b口饭吃；现在，75岁的崔顺花（Choi Soon-hwa, 译音）跌破众人眼镜，当起了时尚明星和模特儿。

崔顺花说：「这把年纪还能有这份工作，我真觉得是奇迹。」

法新社报导，现在崔顺花是南韩年纪最大的职业模特儿，登上过首尔时装周伸展台，很难想像数年前的她还在医院当看护，工时超长，一周常要上7天班。

她自承当时负债累累，所有收入都花在还贷款：「我甚至连买午餐都有问题，压力排山倒海，就像心里有座火山濒临爆发边缘。」

这样的崔顺花偶然间看到银发模特儿的电视广告，嗅到改变契机。她毅然决定报名上课，后来被经纪公司签下，没多久就在伸展台上出道。

她说，在医院工作时还得染头发，因为病患不想看到「看起来太老的人」照顾他们。

但现在，在重视独特性的新世代设计师眼中，她的一头银发，反而成了资产。

32岁设计师金熙真（Kim Hee-jin, 译音）去年请崔顺花穿她设计的衣服到首尔时装周走台步。

金熙真解释说：「我替20来岁与30出头的人做衣服...崔女士身上有种非常独特的气质，有种别于（她世代）其他人的特质。我想，这和我做衣服时想实践的原创性不谋而合。」

南韩老模兴起，恰与西方市场的新兴风气东西辉映。现在西方品牌多选择能反映社会与社群媒体独特性的模特儿，过去5年登上全球伸展台走秀的模特儿年龄层更广，像是欧萧尼西（Jacky O'Shaughnessy）、威尔诺夫（Jan de Villeneuve）、特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的母亲梅伊．马斯克（Maye Musk），都是以60多、70多岁的年纪在伸展台扬名。

根据统计，南韩现在约有45%老人生活在相对贫穷的环境中，在已开发国家中社会安全网数一数二脆弱；而南韩银发族走过日本殖民、韩战、战后穷困、1997年亚洲金融危机，过惯了苦日子。

崔顺花说，「小时候国家很穷」，她很向往育幼院小孩穿的衣服，因为战后的南韩常收到美国捐赠物资，而这类物资通常都会送到育幼院等机构。

长大后，崔顺花生活依旧困苦，夫婿有天抛下她和两个小孩离家再也没回来，她只好没日没夜工作，在这个敌视单亲妈妈的国家独力扶养小孩。

「我自己一个人养两个小孩时，一件衣服可以穿20年。」

到了现在，南韩时尚产业每年产值高达43兆韩元（370亿美元），相较于60岁以上老人平均1个月只花3万8000韩元（33美元）买衣服鞋子，40岁以下族群服饰花费足足多了2倍。

崔顺花说，她这个世代「强迫自己要节俭」，但到了7字头匆匆过半的现在，是时候活出自己了。

崔顺花和其他年纪「稍长」的名流抓住年轻人的想像，在网路上吸引大批粉丝，也在不论政治或社会议题上都益趋对立的世代间搭起了小小的桥梁。

同样是「老模」，64岁的金七斗（Kim Chil-doo,译音）在社群网站Instagram（IG）有7万5000追随者，72岁「阿嬷级网红」朴寞礼（Park Mak-rye, 译音）贴文分享化妆技巧造成YouTube轰动，粉丝已堂堂突破40万。

随着老年人口对工作人口比率飙升，不同世代的关系也益见紧绷，年轻人用「戴着假牙的虫」这类贬抑词形容老年人的情况司空见惯。

国家人权委员会（National Human Rights Commission）研究发现，19至39岁族群中，过半数担心替老人创造工作会压缩年轻人的机会。

但首尔大学社会学家赫特（Michael Hurt）表示，像崔顺花这样翻转生命，是许多长者「连想像都想像不到」的事。

「他们根本不知道还有开社媒帐号、不时用照片记录自己这回事，遑论身体力行了。」

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