博科圣地火烧奈及利亚村庄 数百居民逃离

此内容发布于2018年12月17日 上午3:35

（法新社奈及利亚卡诺16日电） 奈及利亚民众告诉法新社，圣战组织博科圣地（Boko Haram）今天晚间放火焚烧东北部城市迈杜古利（Maiduguri）附近的村庄，数百居民逃离家园。

居民表示，博科圣地圣战士搭乘数辆卡车突击距迈杜古利5公里的迈波蒂村（Maiborti），不分青红皂白开火，还纵火烧毁房屋。

要求匿名的军官表示，已出动部队和战斗机到这处村庄，并在「激战」后快速地驱赶武装分子。

目前尚不清楚攻击中是否有伤亡，而这场攻击再次凸显这个动荡不安地区的脆弱安全情势。

迈波蒂居民卡卡（Abacha Kaka）告诉法新社说：「他们（博科圣地）大约下午5时30分过来，并开始在村里开枪，逼得我们抛下家园，逃到迈杜古利。」

民兵组织领导人柯洛（Babakura Kolo）表示，圣战士后来被获得空中支援的部队赶出村庄。

他说：「不幸的是，恐怖分子成功对村落纵火，烧得一干二净。」

博科圣地近几个月展开攻击，力图争夺迈杜古利，这里是他们组织的创始人尤素夫（Mohammed Yusuf）出生地。

这个伊斯兰组织近几周攻击至少20个军事基地，杀死数十名士兵，并搬走武器。

博科圣地9年来的反叛活动至少造成2.7万人死亡，并迫使超过200万人逃离家乡。（译者：侯文亭/核稿：林治平）

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