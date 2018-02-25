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此内容发布于2018年2月25日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月25日 -22:20

（法新阿布加25日电） 奈及利亚东北部一所学校一周前遭伊斯兰基本教义派组织博科圣地（Boko Haram）攻击，数天来众多学生下落不明，疑遭绑架。政府今天终于打破沉默，证实共110名少女失踪。

奈及利亚资讯部在声明中说：「联邦政府已经证实，尤比州（Yobe State）达普奇镇（Dapchi）的政府科技学院（Government Science and Technical College）目前有110名学生失联。反叛分子周一（19日）闯入她们的学校，这些战士据信来自博科圣地的一个派系。」

资讯部表示，校内一共906名学生，当局无法与110人取得联系，于是发布声明。

19日事发当晚，身着军服、头包头巾的战士全副武装突袭这座城镇，口里高喊「真主至大」（Allahu Akbar），惊惶的学生纷纷逃出这所寄宿学校。

当局起先否认有任何学生遭绑。23日，总统布哈里（Muhammadu Buhari）才向少女们的家属致歉，发布声明说：「这是国家灾难。我们对此感到遗憾。」

奈国当局与伊斯兰武装分子交战近9年后，宣称距击溃他们仅剩一步之遥，但这宗绑架案让人不禁怀疑起这番说词。

失踪事件也让人想起2014年奇博克（Chibok）的大规模绑架事件，当地超过200名女学生被绑架，震惊全球。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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