此内容发布于2019年3月12日 上午7:35

（法新社洛桑11日电） 国际足球总会（FIFA）前主席布莱特今天宣称，法国前总统沙柯吉曾扮演重要角色，帮助卡达在2010年取得2022年世界杯足球赛（World Cup）主办权。

布莱特（Sepp Blatter）爆料前一天，FIFA才被敦促针对外界指控展开调查，这些指控宣称卡达国营半岛电视台（Al-Jazeera）曾提供一纸电视密约给FIFA，时间点就在FIFA票选2022年世足主办国前3周。

英国「星期泰晤士报」（The Sunday Times）近日公布的文件似乎显示，FIFA投票决定世足主办国之前，半岛电视台高层签订了这纸合约。

报导指出，半岛电视台的合约包括一笔1亿美元（约新台币31亿元）费用，如果卡达在2010年12月FIFA票选中胜出，这笔费用将支付给FIFA指定的帐户。

布莱特向法新社表示：「在沙柯吉（Nicolas Sarkozy）总统政治介入下，卡达获得2022年世足主办权，沙柯吉要求时任欧洲足球总会（UEFA）主席普拉提尼（Michel Platini）和他的支持者投票支持卡达。」

布莱特指出：「4张选票发挥关键作用，最终卡达胜出，而非美国。」（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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