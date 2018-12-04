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此内容发布于2018年12月4日 下午11:35 最后更新 - 2018年12月4日 -23:35

（法新社杜哈4日电） 卡达国营媒体今天报导，卡达国王塔米姆接获沙乌地阿拉伯的邀请，出席9日举行的波斯湾合作理事会高峰会。

自2017年6月以来，沙国率领一群国家一起孤立卡达，让沙国与卡达陷入最严重的政治危机，因此这封邀请函显得意义重大。

卡达新闻社（Qatar News Agency）在推特指出，卡达已收到「来自沙乌地阿拉伯国王的邀请函」，参加9日在利雅德举行的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）高峰会。

但推文中并未提到塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）是否将应邀前往利雅德开会。

沙国与同盟国家阿拉伯联合大公国、巴林和埃及都暂时中止与卡达的外交关系，声称卡达支持恐怖主义，并且与沙乌地的最大对手国伊朗走得太亲近。

卡达否认所有指控，但外交争议已拖延一年半，并且几乎没有迹象显示问题获得解决。

本周稍早，卡达宣布将退出石油输出国家组织（OPEC）。外界解读，这项举动是卡达故意怠慢沙国这个OPEC主导国家。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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