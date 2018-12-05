下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年12月5日 下午9:35 最后更新 - 2018年12月5日 -21:35

（法新社华盛顿5日电） 美国有线电视新闻网（CNN）报导，最新卫星影像显示，平壤当局在领导人金正恩和美国总统川普举行峰会后几个月，仍持续扩张一处重要的长程飞弹基地。

川普和金正恩今年6月在新加坡举行峰会，双方签署一项用字模糊的文件，矢言「推动」完成朝鲜半岛非核化，文件中并未提及如何达成非核化的细节。

根据CNN报导，平壤当局已扩大升级位于北韩内陆山区的甬交东（Yeongjeo-dong）飞弹基地，并兴建另一处之前未被公开辨识的军事设施。

北韩专家告诉CNN，这处军事基地的地点适合存放北韩最新型长程飞弹，包括可搭载核子弹头的长程飞弹。

美国五角大厦发表声明说：「我们密切观察北韩动态，但不对情报发表评论。」

川普1日表示，他希望明年初和金正恩举行第2次峰会。美国国安顾问波顿（John Bolton）昨天表示，川普认为金正恩没有兑现新加坡峰会提出的承诺。

美方坚称在解除北韩的制裁前，朝鲜半岛必须先实现完全、可验证且不可逆的非核化。但北韩拒绝这项条件，抨击这是「单方面裁武」，转而要求美方采取渐进的未指明互惠措施。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting