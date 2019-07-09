此内容发布于2019年7月9日 上午3:35

（法新社雅加达9日电） 印尼今天表示，将把超过210吨的垃圾送回澳洲；除了印尼，多个东南亚国家也都向「洋垃圾」说不，拒绝成为外国的垃圾场。

中国2018年禁止进口外国塑胶废弃物后，全球的资源回收体系随之手忙脚乱，已开发国家不得不另觅弃置废弃物的场所，大量垃圾随即转向东南亚，引起各国当地反对声浪。

印尼当局表示，澳洲Oceanic Multitrading公司在印尼的PT.MDI公司协助下，将废弃物送往印尼。

东爪哇（East Java）海关单位的发言人告诉法新社，在泗水市（Surabaya）查扣的8个货柜，里面本应只有废纸，但官员却在里面发现有害物质，以及包括塑胶瓶、打包垃圾、使用过的尿布、电子垃圾、铝罐等家庭废弃物。

东爪哇海关单位昨天已在另一份声明指出，印尼环境部稽查后建议「将东西送回」，并表示此举是为保护大众和印尼的环境，尤其是东爪哇，免受有害与毒性废弃物危害。

印尼上周才宣布将49个装满垃圾的货柜送回包括法国在内的多个已开发国家；马来西亚5月将450吨进口垃圾送返澳洲、孟加拉、加拿大、中国、日本、沙乌地阿拉伯及美国等地；菲律宾上个月则将69个装有垃圾的货柜送回加拿大，整件事以加、菲两国外交龃龉告终。

根据世界自然基金会（WWF）的资料，每年计有3亿吨塑胶制品产出，这些制品最终大多流向大型掩埋场或污染海洋，使后者成为日渐严峻的国际问题。

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