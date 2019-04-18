此内容发布于2019年4月18日 上午3:05

（法新社雅加达18日电） 根据昨天印尼总统大选非正式结果，现任总统佐科威可望顺利连任，善于煽动的对手前将军普拉伯沃仍拒绝承认败选。印尼当局今天警告群众，勿发动大规模街头示威。

印尼警察总长狄托（Tito Karnavian）今天表示，昨天「平安顺利」完成的选举，不容示威抗议破坏。他还警告会采取逮捕行动。

狄托说：「若出现任何威胁社会稳定与安全的违法或违宪行为，（当局）将采取坚决行动。我们不会予以容忍。」

狄托还表示，他「呼吁大家勿大规模聚集活动，无论是为了庆祝（选举结果）或（对结果）表达不满」。

人口多为穆斯林的全球第3大民主国家印尼，昨天举行总统和全国议员选举，多达1亿9000万选民在当天投下选票，候选人数则达到印尼史上最高的24万5000人。

印尼首都雅加达的街头今天平静。尽管正式选举结果5月才会出炉，但民调公司今天公布的连串快速计票结果显示，佐科威（Joko Widodo）得票率估计较普拉伯沃（Prabowo Subianto）多出9至11个百分点。

虽然过往印尼选举快速计票准确，但佐科威仍未自行宣布当选，普拉伯沃也坚称自己将是下任总统，还曾警告若败选将向法院提出诉讼，并发动街头示威抗议选举舞弊。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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