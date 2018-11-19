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此内容发布于2018年11月19日 上午7:20 最后更新 - 2018年11月19日 -07:20

（法新社雅加达19日电） 印尼情报单位今天表示，数十座为公务员设置的印尼清真寺正在散布激进主义，并呼吁对非穆斯林采取暴力活动。

印尼第二大城泗水市（Surabaya）6个月前的周日礼拜时间，多座教堂发生一连串自杀炸弹攻击，夺走数十人性命。

这些是印尼约十年以来死伤最严重的恐怖攻击事件，再度让这个世界上最大的穆斯林占多数国家的宗教宽容成为关注焦点。

印尼国家情报局今天表示，自7月以来，已对这个东南亚群岛国家约1000座清真寺进行调查，发现单在雅加达一个社区约有41座清真寺的伊玛目向教徒散布极端主义，这些教徒大部分是在附近政府机关服务的公务员。

国家情报局发现，约17名伊斯兰教士对伊斯兰国（IS）表达支持或同情，并鼓励教区居民为叙利亚和马拉韦市（Marawi）圣战组织而战。这座菲律宾城市去年遭外国IS战士攻陷。

部分伊斯兰教士还呼吁信徒替IS进行暴力活动、散布仇恨或诋毁印尼少数宗教，包括基督教、佛教和印度教。IS宣称，它犯下今年5月泗水市的炸弹攻击。

国家情报局发言人瓦万（Wawan Hari Purwanto）告诉记者：「去这些清真寺的大多数人为政府人员，所以这是令人担忧的原因。」

「这些是管理国家的人。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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