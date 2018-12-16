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印尼巴布亚省傍晚规模6.1强震

（法新社雅加达16日电） 美国地质调查所（USGS）表示，印尼东部巴布亚省（Papua）今天傍晚发生规模6.1强震，但当局未发布海啸警报，也尚未传出伤亡损害灾情。

USGS指出，这起强震于傍晚6时42分发生，震央位于巴布亚省首府查亚普拉（Jayapura）南南西方约144公里处，震源深度61公里。

军方发言人表示，查亚普拉感受到地震摇晃，但未引发居民恐慌。

官员还在评估这起地震带来的冲击，但尚未接获伤亡或损害通报。

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