打印 印尼巴布亚省傍晚规模6.1强震 此内容发布于2018年12月16日 上午8:05 最后更新 - 2018年12月16日 -08:05 （法新社雅加达16日电） 美国地质调查所（USGS）表示，印尼东部巴布亚省（Papua）今天傍晚发生规模6.1强震，但当局未发布海啸警报，也尚未传出伤亡损害灾情。 USGS指出，这起强震于傍晚6时42分发生，震央位于巴布亚省首府查亚普拉（Jayapura）南南西方约144公里处，震源深度61公里。 军方发言人表示，查亚普拉感受到地震摇晃，但未引发居民恐慌。 官员还在评估这起地震带来的冲击，但尚未接获伤亡或损害通报。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体