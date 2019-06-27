此内容发布于2019年6月27日 上午5:20

（法新社雅加达27日电） 印尼宪法法庭今天准备裁决总统选举无效诉讼，在选举落败的前将军普拉伯沃指控4月大选有「结构性、系统性、大规模」舞弊后，曾在雅加达引发致命暴动。

约4.7万军警部署在全球第3大民主国家的首都雅加达，担心今天裁决后引发进一步骚动。当时的官方选举结果显示，现任总统佐科威（Joko Widodo）以55.5%的得票率，打败普拉伯沃（Prabowo Subianto）的44.5%。

普拉伯沃的律师寻求推翻官方选举结果。法律团队争辩说，佐科威动用国家权力赢得选举，并违反选举财务法规，还有高达3000万票「遭窃」。

选举委员会官员怀疑看待普拉伯沃的舞弊指控，许多法律分析家则认为，选举诉讼将会因证据薄弱而败诉。

普拉伯沃2014年被佐科威击败时，类似的法院诉讼也败诉。如果法院裁决再度对他不利，他几乎无其他手段。

宪法专家哈伦（Refly Harun）表示：「如果指控被驳回，那（对普拉伯沃）就是游戏结束。」然而他表示，普拉伯沃若意外胜诉，代表特定区域要重选，佐科威甚至可能会丧失资格。

普拉伯沃的支持者上个月对正式选举结果展开和平抗议，结果却演成两夜的警民街头冲突，造成9人丧命和数百人受伤，是雅加达近年来最严重暴力事件。（译者：侯文婷/核稿：刘学源）

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