此内容发布于2019年9月5日 上午7:20

（法新社雅加达5日电） 印尼开始替巴布亚（Papua）地区接上网路。过去两周，由于对种族歧视的愤怒和要求自治呼声再起，当地发生大规模示威活动。

印尼最东部领土巴布亚独立运动已暗潮汹涌数十年，雅加达当局针对最近遍布这个区域的致命动乱，额外出动数千名安全人员。

为了平息动乱，雅加达8月底切断巴布亚地区网路，当局昨天起诉一名拥有高知名度的人权律师，这人被控在网路上散布巴布亚致命动乱的影片。

印尼政府表示，断网目的是为阻止大量有关巴布亚的欺骗和挑衅言论，这些言论助长巴布亚动乱。

印尼政府昨晚表示，这个多山、丛林遍布地区的42个行政区中，29个已开始重新连上网路。断网一事遭到媒体和言论自由倡议者谴责。

印尼通讯部表示：「部分区域的治安正在恢复，与巴布亚有关的假新闻和挑衅、仇恨言论也逐渐减少。」

「印尼政府将继续监控数据服务仍受阻区域的情势发展。」

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）昨天表示，对巴布亚发生暴力事件「感到不安」。

她发声明表示：「我鼓励有关当局与巴布亚人民对话…针对他们渴望和关切的事（对话），并恢复网路服务，避免过度使用暴力。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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