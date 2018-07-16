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此内容发布于2018年7月16日 上午4:05 最后更新 - 2018年7月16日 -04:05

（法新社印尼梭隆16日电） 印尼官方表示，巴布亚省1名当地居民遭鳄鱼杀害后，一群愤怒的暴民屠杀近300只鳄鱼。

警方与保育官员说，这场复仇性的屠杀14日发生在巴布亚省（Papua），紧接在被鳄鱼杀害的男性葬礼后。这名男性在寻找家畜食用的牧草时，不幸跌落至一个鳄鱼养殖场的圈地，因而遇害。

警方与保育官员指出，这名受害者为48岁的苏吉托（Sugito），他在脚被咬伤后，不幸被1只鳄鱼的尾巴击毙。这些鳄鱼为保育性物种。

官方表示，苏吉托的亲戚与当地居民对鳄鱼养殖场位置与住宅区相近感到愤怒，并前往当地警察局表示抗议。

当地保育机关主管曼努兰（Bassar Manulang）指出，他们被告知养殖场同意支付赔偿金。

曼努兰表示：「我们与受害者的家族达成协议，并向他们传达哀掉之情。」

官方表示，这群据称有「数百人」的暴民并没有因为得到赔偿金而感到满足。相反地，他们带着小刀、大砍刀与铁锹前往鳄鱼养殖场，屠杀约292只鳄鱼。其中包含4英�汲さ男■�鱼到2公尺长的成年鳄鱼。

寡不敌众的警方与保育机关人员表示，他们没有办法阻止这场吓人的攻击。

官方表示，他们正在调查此事，并有可能提出刑事指控。（实习编译：赵韵涵/核稿：陈政一）

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